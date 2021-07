Senza tregua. Corriere dello Sport: "Mancini studia per settembre, calendario stressante"

Il Qatar tanto evocato in queste ore deve essere ancora conquistato. Il Corriere dello Sport sottolinea come l'Italia tornerà in campo solo una settimana dopo i club e quello che è stato fatto dovrà essere un trampolino. Il prossimo 2 settembre a Firenze ci sarà la sfida con la Bulgaria, il 5 a Basilea con la Svizzera e l'8, a Reggio Emilia, con la Lituania. Interessante sarà capire come rimotiverà Mancini il gruppo visto che avrà disputato 19 partite tra marzo e novembre alla fine dell'anno. Ci sarà ad ottobre la sfida alla Spagna e la vincente, in caso di passaggio del turno, di Belgio-Francia per la Nations League e poi ancora Svizzera ed Irlanda del Nord. Tutto questo a un anno dal Mondiale.