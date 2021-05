Serie B, Monza e Lecce out. Per la A sarà derby veneto. Le aperture dei quotidiani sportivi

La finale dei play off sarà il derby veneto fra Cittadella e Venezia. Nella serata di ieri infatti la squadra di Venturato ha eliminato il favoritissimo Monza pur perdendo per 2-0 in Brianza. A decidere il 3-0 dell'andata firmato Baldini. Poche ore prima invece era stato il Venezia, pareggiando a Lecce, a conquistare la finale eliminando i salentini, altra squadra favorita fin da inizio stagione per la promozione in Serie A. A tradire i giallorossi il capitano Mancosu che falliva un rigore che poteva valere la finale. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in edicola:

Corriere dello Sport:

“Venezia, è un pareggio da finale. Ma quanti rimpianti per il Lecce”. “La squadra di Corini non riesce a ribaltare il ko dell’andata e fallisce l’obiettivo dell’immediato ritorno in Serie A. Aramu dal dischetto, pari pugliese di Pettinari, poi Mancosu sbaglia il rigore della qualificazione”.

“Il Monza sfiora il miracolo. Ma il Cittadella fa l’impresa”. “La squadra di Brocchi ci mette il cuore, ma non riesce a ribaltare lo 0-3 dell’andata e manca il dichiarato obiettivo della promozione. A segno nella ripresa Balotelli e D’Alessandro, ma non basta. De venete si sfideranno per la A”.

Tuttosport:

“Lecce, Mancosu sbaglia. Il Venezia vola in finale” “Corini non riesce a ribaltare la sconfitta di misura in laguna ed è fuori”.

“Balotelli illude il Monza. Ma fa festa solo il Cittadella” “Brocchi non annulla il 3-0 dell’andata nonostante il raddoppio di D’Alessandro. In finale va Venturato”.

La Gazzetta dello Sport:

“Aramu segna il rigore, Mancosu lo sbaglia. Venezia, un pari da A. Il fantasista del Lecce chiude in lacrime. La squadra di Zanetti avanti con prudenza”.

“La finale è un derby veneto”.

“Cittadella che bella favola. Monza: 2 gol, ma come brucia. Non bastano le reti di Balotelli e D’Alessandro. Sbaglia tutto Boateng”.