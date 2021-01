Si scalda il mercato di Serie B. Le aperture dei quotidiani sportivi in edicola

Complice anche la pausa del campionato i club di Serie B iniziano ad attivarsi sul mercato per trovare rinforzi adeguati in vista della seconda parte di stagione. L'attaccante è il pallino fisso di gran parte dei club, da quelli di vertice come il Monza a quelli più in difficoltà che necessitano di reti per andare alla caccia della salvezza. Ma tiene banco anche la situazione panchine con la Cremonese che cerca un sostituto di Donadoni. Queste le aperture dei tre principali quotidiani sportivi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: “Caccia al goleador. Asta per Dionisi ed Esposito. Monza su Ricci”

Corriere dello Sport: “Salernitana, rinforzi veri. Lombardi con Coulibaly. Alla ripresa due preziosi ritocchi per Castori. Il ds Fabiani prova a chiudere Pajac. E intanto blinda anche Gondo”.

Tuttosport: “Cremona, sogno Donadoni. Braida insiste, lui al posto di Bisoli. Alternative Pecchia o Andreazzoli. Monza a un passo da Ricci”.