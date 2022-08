Skriniar blindato, resterà all'Inter. Il CorSport: "Ora un rinnovo in linea con Lautaro e Brozovic"

vedi letture

Un no secco, che chiude definitivamente le porte alla partenza di Skriniar: nella giornata di ieri - scrive il Corriere dello Sport - Steven Zhang ha comunicato l'incedibilità dello slovacco alla dirigenza, presente al gran completo a San Siro per la rifinitura della squadra in vista del match con lo Spezia. Una mossa indotta dall'ultima proposta del Paris Saint-Germain, sostanzialmente identica a quella formulata alcune settimane fa, ovvero 53 milioni come base fissa più altri 7 come bonus.

Ora si apre il capitolo rinnovo: l'intenzione del club è quella di sedersi ad un tavolo a fine mercato per discutere i termini del prolungamento dell'accordo attualmente in scadenza nel 2023. Da parte dell'ex Sampdoria è già arrivata un'apertura al dialogo, e la dirigenza cercherà di adeguare i suoi emolumenti a quelli di Lautaro e Brozovic, che percepiscono rispettivamente 6,2 e 6,5 milioni all'anno.