Sprofondo Juve. La Stampa: "Pirlo non può diventare parafulmine di dirigenti presuntuosi"

vedi letture

"Pirlo non può diventare parafulmine di dirigenti presuntuosi", scrive stamane La Stampa. La Juventus si è sfaldata sotto gli occhi di John Elkann, venuto a sostenere Andrea Agnelli in un momento complicato. Ma è arrivata la peggiore sconfitta possibile, una resa incondizionata. Senza gioco e senz'anima. Una vittoria che sancisce il trionfo di Pioli, bravo ad incartare la Juventus. Non solo i bianconeri sono quinti, sono anche indietro negli scontri diretti nel caso di arrivo alla pari. Pirlo vacilla, ma non può diventare parafulmine di dirigenti presuntuosi; Marotta festeggia lo scudetto, Paratici firma una squadra senza capo né coda.