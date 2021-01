Stasera il big match a San Siro. L'analisi di Tuttosport: "Juve una finale. Per il Milan no"

"Juve una finale. Per il Milan no". Questa l'analisi che fa Tuttosport in edicola questa mattina sul big match di stasera. Per i rossoneri una sconfitta rappresenterebbe un duro colpo psicologico, mentre per i bianconeri la certezza di dire addio ad almeno il 70% di possibilità di vincere lo scudetto perché scivolerebbero a 13 punti con una partita in meno dalla vetta. Con una vittoria la Juventus andrebbe a -7 con una gara in meno e dimostrerebbe soprattutto a se stessa di essere un gruppo in grado di vincere la Serie A.