Stasera il derby della Mole, Gazzetta dello Sport: "Toro all'assalto. Bufera Juve"

Il Torino andrà in campo per vincere, scrive La Gazzetta dello Sport in merito al derby della Mole che si giocherà oggi. C'è un obiettivo da raggiungere e ogni partita può avvicinare i granata al traguardo. Mentre per Pirlo, scrive la rosea, la panchina continua ad essere a rischio. Se la Juve stasera non dovesse vincere, allora la questione si riproporrà, anzi può diventare uno dei grandi temi della domenica di Pasqua. Una delle più grosse difficoltà che ha la Juve in questo momento è quella di tenere insieme la squadra dopo la bufera scoppiata a causa della festa a casa McKennie.