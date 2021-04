Stop quasi annunciato a Cagliari. Il Messaggero: "La Roma preferisce la Coppa"

"La Roma preferisce la Coppa", si legge su Il Messaggero oggi in edicola. Arriva uno stop anche in Sardegna per la Roma, quasi annunciato. Avendo nel mirino lo United, non è certo tempo di presentare il bilancio stagionale alla Roma. Che a Cagliari fa l'ennesima figuraccia in campionato, dove ha raccolto solo 5 punti nelle ultime sette partite, rimbalzando al settimo posto, che ora può essere insidiato dal Sassuolo. Fonseca e i suoi si sono fermati quando hanno capito di non poter più correre per la zona Champions e hanno puntato tutto sull'Europa League. Eliminato l'Ajax ora è il turno del Manchester United.