Superlega, le inglesi fuori. Tuttosport: "Decisiva la spinta di Johnson"

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulla rinuncia delle inglesi alla Superlega. Il primo a sfilarsi è stato il City, ma i perché sono più radicati e sono da far corrispondere al potere di Boris Johnson che si è esposto contro la Superlega, ma ha anche accolto con piacere l'addio del Chelsea e dei Citizens già al momento delle indiscrezioni scrivendo così su Twitter: "Se questa notizia è confermata, la decisione presa dai due club è quella giusta. Spero che presto anche gli altri seguano questo esempio". Il pressing dei tifosi è stato decisivo, ma il patto della Superlega pare essere "molto vincolante", il che fa pensare a penali da pagare in denaro, la cui entità non è stata resa nota e lo stesso Manchester City non ne fa riferimento nel comunicato.