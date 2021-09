Tardelli a Il Mattino su Napoli-Juve: "Le due stelle della sfida sono in panchina"

"Le due stelle della sfida sono in panchina", parola di Marco Tardelli a Il Mattino, sulla sfida di oggi tra Napoli e Juventus. L'ex difensore commenta così: "Spalletti ha portato tanta tranquillità in campo e tatticamente è molto capace. Si vede che ha portato molta credibilità e si è imposto facilmente nello spogliatoio. Su Allegri? Dalla sua ha l'alibi del mercato. Rispetto alle altre, la Juve si è mossa pochissimo. Ma attenzione, va aspettato. È stato a distanza siderale dalla vetta anche dopo 13 giornate e poi ha vinto il campionato. Ha già dimostrato di saper ingranare con calma. Perché sa cosa fa e come si deve muovere la squadra".