Tardelli controcorrente su La Stampa: “A me l’Inter sembra bellissima”

“A me l’Inter sembra bellissima”. Queste le parole di Marco Tardelli stamattina a La Stampa sui nerazzurri. Il campione del Mondo nell'82 spiega il suo punto di vista: "Si tratta di una squadra a immagine e somiglianza di Antonio Conte che ha stravinto con dieci giornate di anticipo in Serie A. Il calcio del possesso palla, del tic-toc per me è noioso e privo di risultati, mentre i nerazzurri hanno dalla loro parte i numeri che li descrivono bellissimi e vincenti. Andranno dall'estetista come dice Conte per migliorare il gioco".