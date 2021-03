Tardelli su La Stampa: "Lazio-Torino, una pantomima della Lega che allontana i tifosi"

"Questa settimana è iniziata con la pantomima imbarazzante di Lazio-Torino. Un club che vorrebbe giocare, la Lazio, l'altro il Torino, impossibilitato a raggiungere la Capitale, perché bloccato dalla ASL". Nel suo consueto intervento sulle colonne de La Stampa, Marco Tardelli critica aspramente la gestione del match tra biancocelesti e granata che si sarebbe dovuto disputare martedì: "In un paese normale, considerando il caotico precedente di qualche mese fa della partita tra Juventus e Napoli, si poteva pensare ad una stretta di mano e il rinvio del match a data da destinarsi".

In un altro passaggio Tardelli sottolinea come la cosa peggiore sia "dimenticare il buonsenso, la solidarietà e soprattutto calpestare i valori dello sport". Una situazione che si sarebbe potuta evitare con un po' di buonsenso: "Il nostro calcio deve essere un aiuto, una speranza, un sogno. Il mero interesse personale invece, a discapito di tutto il resto, lo trasformerà in un mostro che verrà abbandonato. Gli sportivi - chiosa Tardelli - sono già stufi e annoiati, i tifosi forse ancora no, ma chissà...".