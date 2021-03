Ternana, la B può avvicinarsi ancora: ma oggi serve vincere. Le aperture dei quotidiani

In campo questo pomeriggio la Ternana di Cristiano Lucarelli, che dovrà recuperare il match della 24^ giornata del campionato contro il Potenza: una Ternana a comando del Girone C di Serie C, che ha tra le mani una grandissima occasione. A +12 dal secondo posto, in caso di vittoria avrebbe in mano domenica il match point, ovvero la gara che potrebbe valere la promozione in Serie B con cinque gare di anticipo.

"La Ternana va a Potenza per prenotare la B" è infatti l'apertura di Tuttosport, che aggiunge: "Gallo affronta la Ternana, che l’anno scorso ha traghettato ai playoff e fino alla finale di Coppa Italia di Lega Pro. Il tecnico, ora al Potenza, non cerca rivincite «La Ternana? Il campionato l’hanno già stravinto, però sono sicuro che non ci regaleranno nulla. Sta a noi fare il massimo per fermarli». Persiste l’allerta meteo, con la neve caduta copiosamente. Lucarelli afferma di non pensare alla classifica di voler affrontare una partita alla volta. Tuttavia il traguardo B per la Ternana sembra essere sempre più vicino".

Il Corriere dello Sport invece: "La capolista Ternana oggi a Potenza". Nel dettaglio: "Il Potenza, più sereno dopo la vittoria sul Bisceglie, sfida la Ternana nel recupero del turno non giocato per neve il 14 febbraio. L’incognita maltempo regna anche su questa sfida, il club ha già provveduto ieri a un primo sgombero dalla neve dal campo. Frascatore e Palumbo non sono partiti per Potenza, dove le Fere inseguono l’11ª vittoria esterna stagionale. «Dobbiamo pensare a una gara alla volta, non vorrei che questo chiodo fisso dei 79 punti finisse per distarci eccessivamente», spiega Cristiano Lucarelli. Che annuncia un po’ di turnover".

Sulla stampa nazionale chiude La Gazzetta dello Sport: "Oggi cinque partite. Se la Ternana vince avrà il match point". Si giocheranno infatti anche altre gare, ma i fari sono accesi in terra lucana: "Ecco i recuperi di oggi in C (ore 15): Giana-Pro Sesto (A), Feralpisalò-Cesena e Samb-Ravenna (B), Cavese-Catanzaro (ore 14) e Potenza-Ternana (C). Se la Ternana vince, domenica è in Serie B facendo un risultato migliore di quello dell’Avellino".

Spazio ora alla stampa locale. "Fere a Potenza. Lucarelli: «In B con 79 punti»” è l'apertura del Corriere dell'Umbria, che aggiunge: "Potenza – Ternana atto III. Anzi, a dir la verità, sarebbe più giusto scrivere atto II. Insomma, oggi ci sarà il recupero della discussa gara rinviata lo scorso 13 febbraio, in condizioni meteorologiche e di praticabilità del campo non perfettema, comunque, accettabili per la disputa di una partita. Così non è stato e l’arbitro Miele decise per il rinvio. Lo stesso Miele che oggi le Fere ritroveranno al Viviani. Tanto è successo nel mese trascorso da quel giorno. Il Potenza ha trovato punti fondamentali sotto la nuova gestione Gallo, la Ternana ha dato quello che è l’allungo decisivo per la lotta al vertice".

Il Messaggero - ed. Umbria: "Ternana, a Potenza arriva il primo match point". Nel dettaglio: "Oggi pomeriggio c'è la partita di recupero del campionato che potrebbe dare nuove certezze per la promozione in B. Mister Cristiano Lucarelli vuole una squadra tutta grinta".