Tifosi della Juve contro Conte. Tuttosport: "Ma la stella dello Stadium non si tocca"

A dispetto delle scintille dell'altra sera, Antonio Conte continua a rappresentare un passato glorioso per la Juventus. E così, mentre una parte del popolo bianconero chiede a gran voce la cancellazione della stella del tecnico all'Allianz Stadium, Andrea Agnelli non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi: "La stella è lì e lì rimane - scrive oggi Tuttosport -. Di cancellarla, picconarla o nasconderla non se ne parla". Il club bianconero - precisa il quotidiano - non è per la cosiddetta "cancel culture": "Antonio Conte non sta più simpatico ai tifosi della Juventus per le stesse ragioni per cui un tempo lo amavano. A suo modo è coerente. E il passato non si cancella, al limite ci si cammina sopra".