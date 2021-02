Tonali, ora o mai più. Gazzetta dello Sport: "Titolare nel derby per diventare grande"

vedi letture

Non è un ultimatum ma poco ci manca. La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Sandro Tonali: "Titolare nel derby per diventare grande". Dopo la passerella finale nel derby d'andata, Tonali sfiderà per la prima volta l'Inter, giocando dal 1' minuto. Dopo il derby di mercato per averlo in estate, il centrocampista classe 2000 sogna un derby da protagonista in campo. Bennacer è infortunato, toccherà all'ex Brescia sostituirlo. Sin qui diversi alti e bassi e quella di domani è un'occasione per svoltare e per ripagare la fiducia del club rossonero. Il potenziale del giovane centrocampista si è visto solo a tratti: la maglia del Milan pesa come un macigno ma Sandro va aspettato perché è ancora un ragazzo. Intanto testa al derby: per reggere l'urto della squadra di Conte servirà un Tonali convinto dei propri mezzi.