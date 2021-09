Torino, in 48 ore un nuovo volto. La Stampa: "Può arrivare anche Mustafi"

La stressante estate granata si è chiusa con il botto. Dopo Praet e Zima, il d.s. Vagnati ha regalato sul gong a Juric il croato Brekalo, prelevato dal Wolfsburg in prestito oneroso ad un milione con diritto di riscatto a undici. Un'operazione last minute, nel senso più puro del termine, sottolinea l'edizione odierna de La Stampa: il classe '98 è infatti arrivato all'aeroporto di Caselle appena in tempo per le visite mediche e la firma sul contratto, complice il ritardo di oltre un'ora del volo. È invece sfumato Amrabat: con il giocatore e la Fiorentina era stata raggiunta un'intesa di massima, ma la mancata cessione di alcuni elementi ha fatto inceppare l'operazione. Attenzione ora al nome di Mustafi: l'ex Arsenal è svincolato, e può dunque aggregarsi alla squadra anche dopo la chiusura ufficiale di ieri.