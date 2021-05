Torino, salvezza dopo il pari all'Olimpico. Tuttosport. "Grazie Immobile, in A senza meriti"

Tuttosport scrive di mettere in un museo quei due pali sotto la Sud, uno colpito da Immobile all'84' su rigore e l'altro preso da Lazzari di testa al 95'. Lassù qualcuno ha aiutato il Torino, anche se ha di nuovo fatto troppo poco per meritare, consegnandosi praticamente per tutta la partita. Ora è tutto da rifare, serve un presidente del Toro, prima di tutto. Ieri mancava solo che Cairo dicesse addio in diretta tv a Belotti e Nicola: il prossimo da scannare chi è - si chiede il quotidiano - Juric? Il tecnico ha resuscitato un morto che camminava e verrebbe da dire che il patron non se la meriti una persona così: vera.