Torino, serve una spalla per Belotti. Tuttosport: "Kouame primo obiettivo

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno al Torino con il titolo seguente: "Kouame primo obiettivo". La società granata cerca una spalla per Belotti in grado di segnare 10 reti e l'ivoriano è l'ideale. Prandelli non lo considera fondamentale per i viola e il suo agente sta discutendone il futuro con Pradè in questi giorni alla ricerca di un club che possa dargli la possibilità di scendere in campo con continuità. L'ipotesi Torino è gradita e Cairo ha già presentato una prima offerta: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni più bonus. A Firenze per il momento hanno preso tempo anche perché nell'affare rientrerebbe pure Duncan, altro calciatore finito ai margini del progetto gigliato.