Torregrossa a La Gazzetta dello Sport: "Qui alla Samp lo step più importante della mia carriera"

Ernesto Torregrossa, giocatore della Samp, ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua nuova avventura in blucerchiato e del suo esordio con gol: "Il cross di Augello era così perfetto da avere scritto sopra: "Push", cioè "spingi". E' stata una notte indimenticabile. Ma, gol a parte, sono felice per il modo in cui mi hanno accolto qui. L'energia che si respira è speciale. Ho fatto quattro anni in C, cinque e mezzo in B e uno di A nella stagione passata. Vedo la Samp come un traguardo ma pure come un nuovo inizio. Non voglio adagiarmi. Ringrazierò sempre il Brescia e mi rimarrà nel cuore. Lì sono migliorato tanto, ma questo è lo step più importante della mia carriera e sono contento che sia stata la Samp a permettermi di farlo".