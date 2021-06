Trappola belga. La Gazzetta dello Sport: "Lukaku è il sole, serve Chiellini per spegnerlo"

Brutta bestia il Belgio. Che ieri è riuscito a battere un Portogallo colpevole di aver sbagliato i tempi: chiusosi con le barricate, ha cambiato strategia dopo il gol incassato, attaccando generosamente ma senza grandi idee. L'Italia - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è una squadra molto più regolare dei lusitani, e può farcela se non la mette sulla fisicità. Due dei giocatori migliori dei Red Devils, Eden Hazard e De Bruyne, sono stati costretti a uscire per infortunio: i tempi di recupero sono incerti, ma senza di loro il Belgio è un'altra storia, perché finisce con l'isolare Lukaku. Il punto debole sembra essere la difesa, ma il problema sarà scoprirsi, compito per nulla semplice contro una squadra così forte in contropiede. I precedenti tra Inter e Juve regalano però una speranza, perché Chiellini, con la sua aggressività, è sempre riuscito a contenere in qualche modo Romelu. Ecco perché recuperare il capitano rappresenterebbe già di per sé un vantaggio.