Trionfo Juve in finale. CorSport: "La favola dell'Atalanta è senza lieto fine. Juve, voglia di festa"

Il Corriere dello Sport scrive che la favola dell'Atalanta, come nel 2019 contro la Lazio, è senza lieto fine. La Juventus vince il secondo trofeo della sua stagione, dopo la Supercoppa italiana, e nello spogliatoio Chiellini e compagni avevano voglia solo di far festa perché avevano sconfitta un'avversaria che in campionato finirà davanti a loro. Non è stata comunque una partita perfetta. Per Pirlo forse non basterà a salvare la panchina, ma ieri sorrideva.