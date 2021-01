Udinese, Musso a La Gazzetta dello Sport: "Lukaku-Lautaro fra le coppie più forti della sere A"

Intervista a Juan Musso, portiere dell'Udinese, sulla Gazzetta dello Sport:."Lukaku-Lautaro fra le coppie più forti della sere A" dice il portiere. L'argentino ha parlato della sfida ai nerazzurri: "Forse l’Inter è la più forte di tutte. Ha tante opzioni per far male. E Hakimi mi piace, è veloce, tecnico". Spazio poi alla coppia-gol, la LuLa: "Lautaro e Lukaku sono una delle coppie d’attacco più forti, alla pari con quella della Juve. Ma io non temo nessuno. E neppure l’Udinese. Non ci sentiamo inferiori". Non poteva mancare infine un commento su Handanovic e sui portieri: "E’ uno dei migliori, ha esperienza e trasmette sicurezza. Nel podio italiano metto pure Donnarumma e Szczesny. In Europa ammiro Neuer e Oblak".