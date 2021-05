Una brutta Juve va sott'acqua. La Stampa: "Ma Ronaldo la riporta a galla"

vedi letture

"Ma Ronaldo la riporta a galla", titola La Stampa sulla Juventus. Scucito lo scudetto, la Juventus si avvinghia alla Champions. Ma a Udine la Juventus è inguardabile per 83 minuti, poi ribalta la stagione e la partita con Ronaldo: una doppietta che rimette i bianconeri in carreggiata. Ma non si può dimenticare l'approccio superficiale dei bianconeri, inammissibile con la posta in palio. E nella ripresa cambia poco, con Arslan che va vicino anche al raddoppio. Poi a pochi minuti dal termine un calcio piazzato di Ronaldo, toccato di mano da De Paulo, diventa un rigore che rimette in pareggio la gara. Poi sempre il portoghese di testa trafigge Scuffet, colpevole sulla seconda rete, e sono tre punti per la Juventus.