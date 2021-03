Una favola senza lieto fine. Corriere della Sera: "Prandelli saluta la sua Firenze"

vedi letture

"Prandelli saluta la sua Firenze". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica all'ex ct della Nazionale nell'edizione odierna. Dopo quattro mesi e mezzo di lavoro duro si è trovato a fare i conti con se stesse e le sue fragilità. Ha risposto all'appello di Commisso senza pensarci, doveva essere un nuovo inizio, ma si sono rivelati 134 giorni dolorosi, sempre sul filo. Le sue aspettative, prima ancora di quelle della gente, erano diverse, per lui Firenze è una favola conclusa senza il lieto fine. Non è riuscito a dare ai tifosi una Fiorentina vera e questo ha pesato, ma si sarebbe aspettato qualcos'altro forse dai più importanti giocatori e dal club. Si è illuso di poter lottare contro i suoi demoni, ma domenica ha capito che non poteva vivere con la tachicardia e così il lunedì sera ha chiamato Barone e Pradè per rassegnare le sue dimissioni.