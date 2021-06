Una torre per la Juventus. Tuttosport: "Allegri cerca un altro Mandzukic"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante forte spalle alla porta e strutturato fisicamente, un nuovo Mandzukic per intendersi. CR7 non è noto se resterà, ma questo acquisto non dipende dalla sua permanenza. L'identikit però deve tener conto dell'aspetto economico e quindi si complica anche la pista che porta a Vlahovic con il serbo che non smania per lasciare Firenze. Discorso diverso qualora partisse Ronaldo con i soldi risparmiati che potrebbero investiti sul classe 2000. Altri nomi possibili sono invece quelli di Icardi, Milik e Dzeko.