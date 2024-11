Vaciago sul pareggio della Juve a Birmingham: "Carattere e anima, ci fossero i gol..."

Guido Vaciago, dalle colonne di Tuttosport, ha commentato così lo 0-0 della Juventus contro l'Aston Villa: "Rispetto a quello di San Siro contro il Milan non si è addormentato nessuno, perché alla fi ne ci sono stati un sacco di tiri in porta. Anzi, uno stava proprio per entrarci dentro la porta se quel demonio di Dibu Martinez non avesse tolto dalla rete quel colpo di testa di Conceiçao un centimetro prima che entrasse".

Pregi e difetti dei bianconeri: "Motta deve sbloccare la Juventus che ha capacità tecniche notevoli, ha un’identità calcistica precisa e una forza d’animo molto sopra la media, perché, ridotta a undici titolari e quattro giocatori di movimento in panchina, la squadra ha mostrato una personalità d’acciaio, una notevole capacità di soffrire e una compattezza invidiabile perché vedere un gruppo che sa aiutarsi in quel modo nella fase difensiva è un segnale importantissimo".

In chiusura: "Ci sono dei limiti strutturali nella rosa e ci sono aspetti da limare a livello tattico, ma se è vero che tutti questi zero a zero hanno il sapore sciapo dell’incompiutezza, è anche vero che questa Juve lascia sempre almeno uno spunto in cui agganciare le speranze per il futuro, siano un dribbling di Conceiçao, una buona idea di Cambiaso o uno strappo di ThuManuel Locatelli, 26 anni ram. Aspettando il centravanti...".