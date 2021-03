Variante nazionali. Corriere della Sera: "Contagi frequenti, convocazioni a rischio"

L’allarme resta altissimo in casa Inter e nel calcio europeo, scrive il Corriere della Sera. L'Inter ha un totale di cinque positivi e l'Ats di Milano ha vietato qualsiasi attività, ha imposto il rinvio del match con il Sassuolo e non concesso ai tesserati di rispondere alle convocazioni delle Nazionali. Ma i divieti si allargano a macchia d’olio in Europa. C’è preoccupazione per i viaggi nelle Nazionali. È partito un braccio di ferro tra i club e le Nazionali, impegnate dalla prossima settimana nelle qualificazioni per il Mondiale 2022 del Qatar. Le passate esperienze con le Nazionali si sono dimostrare rischiose.