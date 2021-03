Verre al Secolo XIX: "Mi sento parte del progetto Samp. Tre punti per tornare sereni"

"Mi sento parte del progetto Samp. Tre punti per tornare sereni". Queste le parole di Valerio Verre al Secolo XIX in edicola stamattina. Il trequartista della Sampdoria parla del suo momento: "Sono felicissimo per aver rinnovato fino al 2025 per la fiducia e il progetto che la società mi ha voluto riconoscere. Mi sento parte di tutto ciò e spero di dimostrarlo sul campo. Dobbiamo invertire il trend perché ultimamente non sta girando come a Bologna dove non abbiamo fatto male. Serve serenità e cattiveria, la vittoria manca da un mese e quando arriverà tutto migliorerà".