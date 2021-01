Zappacosta è tornato a correre. Il Secolo XIX: "E ora sogna gli Europei"

Zappacosta va di nuovo di corsa. E non gli accadeva da parecchio: "Da almeno tre campionati - scrive Il Secolo XIX -, anche se il primo anno con il Chelsea, sotto la guida di Antonio Conte, era stato all'altezza del fascino della Premier League". Poi però l'ex Toro ebbe poca fortuna con Sarri e Lampard, in un crescendo di difficoltà acuite dall'infortunio al ginocchio. Il dato da evidenziare è che in questa stagione ha già eguagliato il numero di gare giocate nella scorsa. L'obiettivo è tornare ai livelli di Torino: "E anche di arrivare a vestire la maglia della Nazionale - aggiunge il quotidiano -. L'Europeo si avvicina e Zappacosta guida la pattuglia dei rossoblù fuori dai giochi azzurri fino a poche settimane fa e ora tornati in corsa". Davide è ben conosciuto dal c.t., che l'aveva convocato nelle prime gare della gestione prima che intervenisse lo scarso utilizzo al Chelsea e il crac al ginocchio. La concorrenza è agguerrita, ma di certo non impossibile da battere.