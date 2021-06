Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "I presidenti lasciano morire i contratti, ecco la novità"

L'assalto dell'Inter a Calhanoglu non può essere definito uno sgarbo al Milan secondo Ivan Zazzaroni, che nel suo corsivo per il Corriere dello Sport precisa come siano stati i rossoneri a non voler "sconfessare" la cifra che avevano previsto in budget per il turco. "La grande novità dell'estate 2021 sono i presidenti che lasciano morire i contratti", osserva il direttore: "È uno degli effetti più evidenti della crisi post-pandemia". E se un paio di anni fa sarebbero piovute "critiche pesanti" su scelte simili, oggi non si può che "comprendere chi dimostra di aver capito il momento". Le società - chiosa Zazzaroni - "piangono lacrime amare" perché non sono state in grado di "resistere alla tentazione di andare molto oltre le loro possibilità".