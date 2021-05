Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Inter, è lo scudetto di Conte"

"Inter, è lo scudetto di Conte". Queste le parole di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Il direttore spiega come nella domenica del 2 di maggio ci sia stata una straordinaria parentesi di normalità con gente festante per le strade, liberata dalla prigionia della paura e dei guai. Qualcosa di forte è successo con Conte che è stato strapagato per consumare rivincite e per sferrare un deciso colpo all'albo d'oro: al secondo tentativo ha centrato tre obiettivi su quattro. Lo scudetto è tutto di Conte: l'ossessionato e l'ossessionante, il moltiplicatore di iperboli, colui che vive la sconfitta come un lutto dell'io, quello dei nemici inesistenti, ma anche il migliore, guida in campo e in spogliatoio. L'allenatore che dà del tu agli arbitri per riprenderli, il tecnico che abbraccia i suoi come fossero figli, che torna sulle proprie idee e rilancia Skriniar, restituisce senso compiuto e presente a Darmian, sovraccarica di responsabilità Barella, esalta l'imponenza di Lukaku ed infine mette al centro del gioco Eriksen dopo aver pensato di cederlo a lungo.