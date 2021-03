Zhang trova 250 milioni. Corriere dello Sport: "La stagione dell'Inter è salva"

E' Goldman Sachs - scrive il Corriere dello Sport - l'ancora cui Suning si è aggrappata per rispettare e superare le scadenze di marzo. La soluzione sarebbe quella di un prestito ponte (ottenuto con la banca d'affari), vale a dire che deve essere restituito entro un arco temporale ridotto. Oppure diventa obbligatorio coprirlo attraverso un finanziamento permanente. In sostanza Steven Zhang ha trovato il modo di recuperare le risorse necessarie per arrivare al termine della stagione - circa 250 milioni - e possibilmente festeggiare lo scudetto da proprietario, ma poi non potrà che tornare d'attualità la cessione di una quota del club.