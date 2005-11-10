Kostic sorprende Amorim, sospeso l'approdo a Milan Futuro. Ora spera di restare come vice Ramos
C'è un giocatore del Milan che - tra gli altri - sta attirando l'attenzione di Ruben Amorim in questi primissimi giorni di raduno rossonero: si tratta di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 che è stato acquistato dai rossoneri a fine marzo per 3,5 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita in favore del Partizan Belgrado.
In sospeso l'approdo a Milan Futuro
Kostic è stato l’ultimo acquisto della vecchia dirigenza e in principio - sottolinea in questo senso Tuttosport - sembrava che potesse essere destinato a Milan Futuro. Un approdo che, appunto, adesso sembra in sospeso.
Vice Ramos per l'estate
Il giocatore intanto farà tutto il ritiro con Amorim, che lo valuterà, col tecnico rossonero che potrebbe concedere un posto in squadra a uno tra il montenegrino e Camarda. Con Gimenez out per infortunio, dunque, Kostic potrebbe diventare per questa estate il vice Ramos. Con la prospettiva di rimanere in prima squadra.