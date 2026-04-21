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450 milioni in 6 anni: gli investimenti record di Kyle Krause nel suo Parma

450 milioni in 6 anni: gli investimenti record di Kyle Krause nel suo ParmaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 12:57Serie A
Simone Lorini

Dal bilancio d'esercizio del Parma Calcio di fine 2025 si evince il rinnovato impegno del presidente Kyle Krause per il futuro del club, come sottolinea la dettagliata analisi pubblicata in questi giorni su ParmaLive.com. In questi anni, nonostante conti economici non rosei, il presidente del Parma ha continuato ad investire milioni su milioni, permettendo al Parma di mantenere sempre un patrimonio netto in positivo. Quest'anno, i soli 1,7 milioni di perdite a bilancio non hanno fermato il supporto economico del presidente che, nell'anno solare 2025 ha immesso nelle casse del club 35 milioni di euro circa, portano il totale investito a circa 438 milioni di euro. 

Un impegno che verrà ribadito e riproposto anche nel 2026. A conferma di ciò, nel primo trimestre del 2026, come si evince dal bilancio, Krause ha già versato altri 10,4 milioni di euro, sotto forma di finanziamenti soci infruttiferi e post erogati. In soldoni, fondi nelle casse del club che, a momento opportuno, verranno convertiti in capitale. A marzo 2026, il totale investito da Krause da quando è a Parma ammonta a 448,2 milioni di euro, di cui 377 già convertiti a capitale, in quasi sei anni da presidente del club. 

Così recita il bilancio del Parma Calcio del 2025: "A testimonianza del costante impegno da parte della proprietà del Club, successivamente al 31 Dicembre 2025 e fino alla data odierna, sono stati effettuati da Krause Group Italia S.r.l. versamenti, a titolo di finanziamenti soci infruttiferi e postergati, per un importo pari a Euro 10,4 milioni portando il totale complessivo dei medesimi, dall’acquisizione da parte del Gruppo Krause, a Euro 448,2 milioni, comprensivo dell’importo convertito in capitale, pari a Euro 377,3 milioni". 

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