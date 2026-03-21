Parma, anche Krause a spingere la squadra contro la Cremonese: è atteso al Tardini
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Oggi alle ore 15.00 si giocherà Parma-Cremonese, gara valevole per la 30° giornata di Serie A. Una partita che potrebbe chiudere definitivamente (o quasi) i discorsi salvezza per i crociati in caso di vittoria. L'importanza della gara di domani è sentita anche ai vertici della società, tanto che domani è attesa la presenza di Kyle Krause: il presidente crociato dovrebbe arrivare domani in Italia per essere allo Stadio Tardini in occasione della sfida.
Una possibile carica in più per la squadra di Carlos Cuesta, che domani si gioca uno dei match point per raggiungere anticipatamente l'obiettivo stagionale, fa sapere ParmaLive.com.
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