7 mesi Lotito, 12 mesi i medici, 150mila euro la Lazio. Il dispositivo ufficiale TFN con le sanzioni

Sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multa alla Lazio: è questa la sentenza pronunciata dal Tribunale federale nazionale sui casi di violazione dei protocolli Covid, a cui fa seguito adesso anche l'ufficialità del dispositivo della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola - si legge nella nota - ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando la Lazio con un’ammenda di 150mila euro. La società era stata deferita per la violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Il TFN ha inoltre inflitto 7 mesi di inibizione al presidente della società Claudio Lotito e 12 mesi di inibizione ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia".

Di seguito il testo per esteso del dispositivo:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 marzo 2021, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16 febbraio 2021 nei confronti dei dott.ri Claudio Lotito, Ivo Pulcini, Fabio Rodia e della società SS Lazio Spa, con istanza di intervento ex art. 81 CGS – FIGC della società Torino FC Spa, il seguente dispositivo:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile l’intervento proposto dalla società Torino FC Spa; accoglie il deferimento nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il dott. Claudio Lotito, mesi 7 (sette) di inibizione;

- per il dott. Ivo Pulcini, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per il dott. Fabio Rodia, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per la società SS Lazio Spa, euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE

F.to dott. Cesare Mastrocola

Depositato in data 26 marzo 2021.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia