80 punti per raggiungere la Champions? Pioli: "Mai fatto tabelle, concentriamoci sulla Lazio"

Stefano Pioli non fa tabelle. Il tecnico del Milan è concentrato sulla partita di domani contro la Lazio e non pensa a quanti punti si possano fare per raggiungere la Champions League. Questo il suo commento nel corso della conferenza stampa odierna: "Mai fatto le tabelle, diventa difficile. In questo momento è bene concentrarsi sulla prossima partita".

