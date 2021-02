94 gol in due in una sola stagione. Immobile-Lewandowski è ancora duello da Scarpa d'Oro

Lo scorso anno è stata una lotta all'ultima esultanza. Con Robert Lewandowski che è stato a lungo davanti a Ciro Immobile nella classifica dei migliori e più prolifici bomber d'Europa. Ma col laziale che, nelle ultime sfide, è riuscito a trovare il sorpasso e a portarsi a casa l'ambito riconoscimento individuale. Inevitabile, insomma, che la sfida fra Lazio e Bayern Monaco viva e tragga spunti anche dal duello fra i due singoli in questione. Che lo scorso anno, solo in campionato, hanno complessivamente segnato 70 reti (36 Immobile, 34 Lewandowski). E, allargando il ragionamento e considerando tutte le competizioni del 2019/2020, hanno esultato 94 volte (39 Immobile, 55 Lewandowski).

Quest'anno la battaglia è ripartita: Lewandowski è già a 31 gol complessivi, di cui 26 in Bundesliga. Più attardato Immobile, che ha segnato 14 dei suoi 19 gol in Serie A.