A cosa punta l'Hellas? Juric: "Alla salvezza. Ultimamente meglio, ma siamo in costruzione"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport dopo Hellas-Crotone, l'allenatore degli scaligeri Ivan Juric ha parlato delle ambizioni societarie: "Sinceramente vedo una squadra in costruzione e non so come si svilupperà, fin qua è stato un anno difficile, con grandi sacrifici di giocatori che ho messo fuori ruolo. Lo spirito c'è sempre stato, nelle ultime tre-quattro partite vedo muovere la palla bene e segnare bei gol. Siamo sempre un po' al limite in alcune zone di campo, quindi pensiamo a salvarci".