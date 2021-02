A gennaio non si muove: tutti gli affari del Sassuolo nel mercato invernale

vedi letture

Una sessione monopolizzata da un calciatore che non vestiva e non vestirà il neroverde nella seconda parte di stagione. E che alla fine è rimasto al Genoa. Il mercato del Sassuolo, al netto cessioni che possono considerarsi secondarie ed erano in programma per dare spazio e visibilità ad alcuni giocatori poco utilizzati da De Zerbi, è girato tutto attorno al futuro di Gianluca Scamacca, richiesto dalla Juventus e non solo, ma per il cui futuro gli emiliani sono sempre stati piuttosto chiari. Del resto, la filosofia della società neroverde è cristallina: gennaio è il mercato di chi ha sbagliato qualcosa in estate, nonché quello in cui cedere i propri pezzi pregiati espone a troppi rischi. Così, al solito, il Sassuolo d’inverno non si muove, e per i colpi d’artificio (mica solo Scamacca, in pole position a quel punto vi sarà un certo Manuel Locatelli) bisogna aspettare la bella stagione.

Nessuna operazione in entrata

Le operazioni in uscita

Jens Odgaard (A) (Pescara) PRE

Giuseppe Aurelio (D) (Imolese) PRE

Giacomo Satalino (P) (Monopoli) PRE

Raul Steau (C) (Monopoli) PRE

Federico Ricci (A) (Monza) PRE