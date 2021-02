A gennaio tutti pazzi per Scamacca, ora c’è il Genoa da riconquistare

vedi letture

Tutti pazzi per Gianluca Scamacca. Il giovane centravanti, al Genoa in prestito dal Sassuolo, è stato uno dei protagonisti mediatici del mercato concluso pochi giorni fa. La Juventus in prima fila, ma anche il Parma alla finestra e non solo. Succederà la stessa cosa anche in estate?

Ora il Genoa da riconquistare. Nel frattempo, c’è un posto al sole in Liguria da riprendersi. Perché il classe ’99 era partito alla grande: due gol alle prime due gare da titolare in Serie A. Doppietta alla Sampdoria in Coppa Italia. Poi non ha dato sempre seguito, alle promesse iniziali, ha subito come fisiologico per un centravanti le difficoltà di gioco del Grifone e nella gestione Ballardini è stato oscurato, anche perché al centro del mercato, dall’improvvisa (ri)esplosione di Mattia Destro. Dopo le tante sirene invernali, l’ex Ascoli è rimasto alla corte rossoblù. E così la priorità è diventata in un attimo dimenticare il mercato, per riprendersi un posto al sole di Genova e fare in modo che i rumor tornino d’attualità anche nella bella stagione.

In estate Sassuolo o nuova asta? Il ritorno in neroverde, l’hanno chiarito anche i diretti protagonisti, era una possibilità già in questo gennaio. Perché il club emiliano in Scamacca crede eccome: così, viste anche le difficoltà di Caputo in questa stagione, offrire a De Zerbi (o chi per lui) un’alternativa come Scamacca nella prossima alletterebbe non poco la dirigenza. Tanto più se il Sassuolo dovesse giocare in Europa, peraltro ulteriore elemento di appeal, per Scamacca come per altri. Viceversa, più complicato immaginare un nuovo pressing della Juventus: al netto dell’apprezzamento, è abbastanza evidente che fosse un’opportunità legata al mercato di riparazione. Dai gol dei prossimi mesi passa, però, anche la possibilità di scatenare una nuova asta.