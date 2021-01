A grandi passi verso il ritorno in Italia: il Parma in pressing su Vazquez

Franco Vazquez ha aperto al ritorno in Italia e dopo il Torino, le cui riflessioni a riguardo proseguono anche in queste ore, è forte l'interessamento del Parma. Il club ducale cerca proprio un giocatore con le caratteristiche simili a quelle del Mudo e la trattativa con la dirigenza è entrata nel vivo. Un nome gradito anche al tecnico Roberto D'Aversa, da sempre aperto ai giocatori di talento e qualità nel corso della sua carriera. Il ds del Siviglia, Monchi, è pronto ad accontentare le richieste dell'argentino e le parti sono in contatto. Non solo, in Italia sarebbero arrivate in queste ore altre due richieste. Più Serie A che Turchia, adesso, il futuro di Vazquez è dietro l'angolo.