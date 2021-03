A Juric non mancano Kumbulla e Rrahmani: "Se arrivano con 15 e 25 mln il Verona deve cederli"

vedi letture

All'Hellas Verona, i cui numeri difensivi nell'ultimo periodo sono peggiorati, stanno mancando difensori del calibro di Marash Kumbulla e Amir Rrahmani? No, secondo Ivan Juric. L'allenatore scaligero ha così risposto ai colleghi di Sky Sport dopo la partita col Sassuolo: "Non è così. Noi abbiamo preso giocatori in difficoltà e li stiamo tirando fuori, ne stiamo migliorando le prestazioni. Quando sei l'Hellas e arriva la Roma e ti dà 25 milioni per uno o il Napoli che ti dà 15 milioni per l'altro, è normale che un giocatore vada via".

Clicca QUI per leggere l'intervista integrale!