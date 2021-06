A ore la firma di Andreazzoli con l'Empoli. Si fanno già alcuni nomi per rinforzare la squadra

Il primo tassello, quello dell'allenatore, sta per essere sistemato. Questione di giorni, se non di ore, poi Aurelio Andreazzoli sarà ufficializzato come nuovo tecnico dell'Empoli. Alla fine, come già detto la scorsa settimana, la società ha fatto una scelta ben precisa, figlia della ricerca della continuità. Resta da capire se si realizzerà la suggestione Daniele De Rossi: l'ex centrocampista della Roma, in questo momento agli Europei in veste di collaboratore di Mancini, potrebbe far parte dello staff dell'allenatore massese. Ipotesi indubbiamente difficile, ma non irrealizzabile.

Per quanto riguarda il mercato, l'Empoli comincia a guardarsi intorno in tutti i reparti. Per la porta si è fatto il nome dello statunitense Horvath, ma la voce sembra, almeno fino a questo momento, poco credibile. Interessa invece Dominik Greif, estremo difensore dello Slovan Bratislava la cui valutazione di mercato aggira sul milione di euro. In difesa occhio alla corsia destra, dove gli azzurri perderanno molto probabilmente Sabelli, destinato al Genoa. Sul taccuino di Accardi ci sono diversi nomi (Frabotta, Letizia, Donati), ma quello che stuzzica maggior fantasia è Gabriele Zappa del Cagliari. A centrocampo si sogna il colpo Hernani, in uscita dal Parma, ma il brasiliano ha molte richieste e non sarà facile convincerlo a sposare la causa azzurra. In attacco la situazione è in fase di stallo: si pensa più che altro alle cessioni e in questo senso è sempre più vicino l'addio di Stefano Moreo, in procinto di passare al Pisa.

È chiaro che la società vuole prima mettere a posto la casella dell'allenatore, per poi concentrarsi sugli affondi da effettuare nel calciomercato. L'Empoli conosce Andreazzoli e, molto probabilmente, sa già quali saranno le eventuali richieste dell'ex allenatore di Roma e Genoa. Il mercato azzurro sta per entrare, finalmente, nel vivo.