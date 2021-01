A volte ritornano? Il Parma pensa a Rugani, al Rennes guai fisici e poco più di 100' in campo

La stagione di Daniele Rugani al Rennes non sta andando come sperato. Dopo l'addio estivo alla Juventus il difensore italiano sperava di rilanciarsi e soprattutto trovare minutaggio in Francia, ma al momento sono soltanto due le apparizioni nel club bretone. Una in campionato (90') e una in Champions League (17'), poi tante assenze dovute a problemi fisici, in particolar modo alla coscia.

Per questo il Rennes sta valutando il da farsi e, notizia delle ultime ore, pure lo stesso Rugani. Da qui l'ipotesi Parma, con D'Aversa che cerca un profilo di esperienza e qualità per la sua retroguardia. Sull'ex Juventus nelle scorse settimane si era parlato pure di un ritorno di fiamma del Valencia, anche se l'operazione (a prescindere dalla squadra) non sarebbe semplicissima visto che il Rennes dovrebbe prima interrompere il prestito (oneroso da oltre 1 milione di euro) e il giocatore far ritorno, seppur solo formalmente, alla Juventus.