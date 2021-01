A volte ritornano: Torino e Bologna su Sanabria. Come sta andando la stagione al Betis

vedi letture

Occhi in Spagna per gli attacchi di Torino e Bologna. Approdato sulla panchina granata, Davide Nicola avrebbe indicato in Antonio Sanabria un potenziale rinforzo per il settore offensivo. E anche il Bologna, in cerca di colpi lì davanti, ha messo nel mirino il centravanti paraguaiano di passaporto spagnolo per ampliare le scelte a disposizione di Mihajlovic. Per il classe ’96 sarebbe la terza volta in Serie A: portato in Italia dal Sassuolo, con la regia della Roma, non ha avuto grandissima fortuna nelle sue prime avventure nel Belpaese. Meglio al Genoa, tra l’altro anche agli ordini di Nicola: 9 gol in 39 presenze da gennaio 2019 ad agosto 2020. Per poi fare ritorno al Betis, che l’aveva prestato ai rossoblù. In Andalusia, finora, è stato spesso e volentieri, nell’ambito di una stagione che vede i bianconeri al decimo posto nella Liga. Fin qui, 17 presenze in campionato, di cui 10 dal primo minuto, con tre gol all’attivo: l’ultimo, pochi giorni fa all’Huesca, nella vittoria esterna per 2-0. Tre presenze, ma a secco, in Copa del Rey.