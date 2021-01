"Abbiamo dimostrato di poter lottare per lo scudetto". Rivedi Vidal dopo il 2-0 alla Juventus

Il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Juventus: "È importante per me e per la squadra. Era una partita difficile contro la squadra più forte in Italia. Sono felice".

Dopo questa vittoria a che punto è l'Inter?

"Oggi abbiamo dimostrato che siamo all'altezza per lottare per lo scudetto".