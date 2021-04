"Abbiamo dominato, noi con la testa più libera rispetto ad altri". Rivedi Gasp dopo la vittoria con l'Udinese

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, commenta così il successo con l'Udinese e la corsa Champions della Dea: "Abbiamo dominato a lungo la partita, al di là dei due gol l'Udinese non ha creato molto. Sono stati in grado di riaprire due volte la gara, ci hanno sicuramente creato un po' di apprensione. Ma nella globalità della gara il risultato è stato più in equilibrio di quello che si è visto in campo".

Vi sentite una squadra che deve lottare per un posto in Champions?

"Lo dice la classifica, ma anche gli scontri diretti: abbiamo fatto spesso bene, è giusto alimentare le nostre ambizioni. Quest'anno il campionato è diverso, nessuna big è rimasta attardata rispetto allo scorso anno. La classifica è cortissima, possiamo dire che abbiamo la testa un po' più libera rispetto agli altri. Non dico che non abbiamo nulla da perdere, ma sicuramente siamo molto motivati per conquistare un traguardo del genere".

Rivedi le parole di Gian Piero Gasperini