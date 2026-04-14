Abodi risponde a Gravina: "Quando non va bene è colpa della politica. Troppe cose non fatte"

"Io sono affascinato dalle cose da fare. Purtroppo per la natura del contesto calcistico, che non sempre crea armonia, molte non sono state fatte”. Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, interviene così nel dibattito sul futuro presidente elettorale, dopo l’accredito di Giovanni Malagò dalla Serie A e la discesa in campo di Giancarlo Abete, presidente della Lnd. Abodi ne ha parlato a margine della prima edizione del Luiss Sport Forum a Roma: “Il 98,7% dei voti ricevuti da Gravina alle ultime elezioni è la dimostrazione che non è la la quantità di consenso che determina le cose, ma la qualità della collaborazione tra le componenti. Mi sono messo in ascolto anche di quello che diranno le altre componenti, non soltanto in termini di designazione delle persone, ma nella definizione dei programmi e nella loro compatibilità: se gli interessi individuali non trovano sintonia in quelli complessivi le cose che devono succedere non succedono”.

Abodi ha anche avvertito alla luce di quanto successo a Zenica e della mancata qualificazione ai Mondiali: “L’esperienza dolorosa dal punto di vista sportivo contro la Bosnia rischia di non avere neanche un senso. La sconfitta deve essere un motore per risolvere i problemi”. Non è un mistero che Abodi abbia sempre indicato nel commissariamento la soluzione: “Questo percorso, così come quello delle elezioni, è uno strumento per raggiungere gli obiettivi, ovvero una riforma che consenta di recuperare competitività. A me qualsiasi strumento va bene basta che si confermi l'obiettivo. Le parole di Abete sul metodo per la candidatura di Malagò? Ho detto le stesse cose in modo diverso”.

Spazio, infine, alle accuse di Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc che ha fatto riferimento ai pochi aiuti dalla politica: "Ho imparato che la politica è sempre un riferimento in certi casi, quando qualcosa non funziona è sempre colpa della politica. Io non me la sono mai presa con nessun altro. Quando si vuole prendere una soluzione per il bene comune bisogna sedersi attorno a un tavolo con tutte le componenti e prendere quelle decisioni che non sono state prese in questi anni, nonostante l'ampio consenso. Peraltro non mi sembra che ci si debba inventare nulla, sul tavolo ci sono tutte le soluzioni possibili, bisogna solo valutarne insieme le compatibilità".