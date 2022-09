Adani: "De Ketelaere crack totale, a Leao manca continuità. Nell'Inter? Lautaro e Barella"

I crack dell'Inter? Lautaro e Barella. A poche ore dal derby di Milano, Lele Adani risponde alle domande di Tuttosport: "De Ketelaere è un crack totale. Anche Leao come potenziale: in quei minuti in cui diventa quasi onnipotente è imprendibile ma senza continuità non si può ambire a una carriera da top".